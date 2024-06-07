Кропивин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кропивина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кропивина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропивина Марья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Кропивина Марья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кропивин Кирило Васильевич
Мать ребёнка: Кропивина Марья
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Кропивина Марья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кропивина Марья
Смерть
1856