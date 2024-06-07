Кропивин Василий Александрович 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кропивин Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кропивин Александр Григорьевич

Мать: Кропивина Ефимья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кропивина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кропивина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропивина Марья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кропивин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Кропивина Марья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кропивин Кирило Васильевич

Мать ребёнка: Кропивина Марья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кропивин Осип Васильевич

Мать ребёнка: Кропивина Марья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кропивин Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Кропивина Марья

Смерть
1856

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