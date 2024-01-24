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Харева -- Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1898

Дочь: Харева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Харев Андрей Васильевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
02.09.1901

Сын: Харев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Харев Андрей Васильевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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