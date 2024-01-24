Харева -- Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1898
Дочь: Харева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Харев Андрей Васильевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
02.09.1901
Отец ребёнка: Харев Андрей Васильевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно