Новоселов Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Геннадий Владимирович

Новоселов Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?

Отец: не указан

Мать: Людмила Францевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close