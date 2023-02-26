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Вольская Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Иоаннова

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина ст

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.11.1821

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Вольский Стефан Иванов

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Вольский Тихон Иванов

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1830

Сын: Вольский Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1833

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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