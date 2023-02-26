Вольская Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина ст
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.11.1821
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1830
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1833
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Вольский Иван Иванов
Смерть
1856