Иванова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Иванова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
12.10.1853 ст.
Сын: Иванов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Иванова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.
Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич
38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно