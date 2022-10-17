Иванова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор Ерофеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иванов Петр Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Иванова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
12.10.1853 ст.

Сын: Иванов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Иванова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.

Сын: Иванов Игнат Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно

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