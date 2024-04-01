Фролов Андрей Казак Р.Чистого — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Андрей Казак Р.Чистого

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Есаул Андреев

Мать ребёнка: Фролова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр Есаул Ст. Плосской Андреев

Мать ребёнка: Фролова Настасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Настасья Иванова

М. 24 ж. 26
Смерть
Неизвестно
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