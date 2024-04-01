Фролов Андрей Казак Р.Чистого
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Алексей Есаул Андреев
Мать ребёнка: Фролова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр Есаул Ст. Плосской Андреев
Мать ребёнка: Фролова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Настасья Иванова
М. 24 ж. 26
Смерть
Неизвестно