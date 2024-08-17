Церковников федор петрович 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Церковников федор петрович

Место рождения

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Церковников петр климович

Мать: Церковникова Анна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Церковникова стефанида

Место жительства
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Церковникова елизавета федоровна

Мать ребёнка: Церковникова стефанида

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Церковникова настасья федоровна

Мать ребёнка: Церковникова стефанида

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Церковников дмитрий федорович

Мать ребёнка: Церковникова стефанида

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Церковников иван федорович

Мать ребёнка: Церковникова стефанида

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Церковников петр федорович

Мать ребёнка: Церковникова стефанида

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Осуждение
1852
сослан на поселение
Рождение ребёнка
1853

Сын: Церковников михаил федорович

Мать ребёнка: Церковникова стефанида

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

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