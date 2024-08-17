Церковников федор петрович
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Церковников петр климович
Мать: Церковникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Церковникова стефанида
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Церковникова елизавета федоровна
Мать ребёнка: Церковникова стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Церковникова настасья федоровна
Мать ребёнка: Церковникова стефанида
Рождение ребёнка
1845
Сын: Церковников дмитрий федорович
Мать ребёнка: Церковникова стефанида
Рождение ребёнка
1848
Сын: Церковников иван федорович
Мать ребёнка: Церковникова стефанида
Рождение ребёнка
1851
Сын: Церковников петр федорович
Мать ребёнка: Церковникова стефанида
Осуждение
1852
сослан на поселение
Рождение ребёнка
1853
Сын: Церковников михаил федорович
Мать ребёнка: Церковникова стефанида
Смерть
Неизвестно