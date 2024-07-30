Крылов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения21.11.1910 ст.
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1910 ст.
дата крещения - 21.11.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Стефанович Крылов Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Упоминание
07.09.1940
Запись в МК: выд. 7(?)/IX-40
Смерть
После 1940