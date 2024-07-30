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Крылов Александр Александрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.11.1910 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910 ст.

Отец: Крылов Филиппов Александр Стефанович / Степанович

Мать: Крылова Агапия / Агафья Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Стефанович Крылов Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Упоминание
07.09.1940
Запись в МК: выд. 7(?)/IX-40
Смерть
После 1940

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