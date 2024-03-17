Перскева Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Онуфриев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Назарова
Отец ребёнка: Назар Онуфриев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михаил Назаров
Отец ребёнка: Назар Онуфриев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Афанасий Назаров
Отец ребёнка: Назар Онуфриев
Смерть
Неизвестно