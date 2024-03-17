Перскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перскева Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Онуфриев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Назарова

Отец ребёнка: Назар Онуфриев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Назаров

Отец ребёнка: Назар Онуфриев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Афанасий Назаров

Отец ребёнка: Назар Онуфриев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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