Юзвицкая Мария Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзвицкая Мария Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Провизор
Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Юзвицкий Арнольд Здиславович

Отец ребёнка: Юзвицкий Здислав

Национальность: поляк
Смерть
Неизвестно

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