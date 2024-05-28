Юзвицкая Мария Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Провизор
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Юзвицкий Арнольд Здиславович
Отец ребёнка: Юзвицкий Здислав
Национальность: поляк
Смерть
Неизвестно