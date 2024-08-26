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Шилова Анна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1762 и 1767

Муж: Шилов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шилов Семён Никифорович

Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шилов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Шилова) Ефимия Никифоровна

Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Шилова) Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1807

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