Шилова Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1762 и 1767
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Шилова) Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Шилова) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Шилов Никифор Иванович
Смерть
После 1807