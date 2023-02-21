Климович Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климович Иван Осипович

Мать: Климович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климович Иван Александрович

Мать ребёнка: Климович Вера Павловна

Хутор-Борок, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климович Вера Павловна

Смерть
Неизвестно
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