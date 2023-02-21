Климович Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климович Иван Осипович
Мать: Климович Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климович Иван Александрович
Мать ребёнка: Климович Вера Павловна
Хутор-Борок, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климович Вера Павловна
Смерть
Неизвестно