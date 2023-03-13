Зайцевъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Зайцевъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Зайцевъ Маркелъ
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Зайцевъ Кирей
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зайцевъ Григорий
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зайцевъ Кириллъ
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зайцевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мавра Васильева