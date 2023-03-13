Зайцева Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мавра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Зайцевъ Маркелъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зайцевъ Кирей

Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Зайцевъ Григорий

Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Зайцевъ Кириллъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Зайцевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Тимофей

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