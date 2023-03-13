Зайцева Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Зайцевъ Маркелъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Зайцевъ Кирей
Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зайцевъ Григорий
Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зайцевъ Кириллъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зайцевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Зайцевъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Тимофей