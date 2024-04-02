Токмина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмина Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1948

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948

Отец: Яговкин Николай Григорьевич

Мать: Яговкина Галина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмин Владимир

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