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Утев Гурий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утев Семен Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Утев Лука Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Утева Варвара Тимофеевна (Гурьевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Утев Антон Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1811
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263 , С. 573 - МК (1811)

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