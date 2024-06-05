Утев Гурий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утев Семен Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Утев Лука Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Утева Варвара Тимофеевна (Гурьевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Утев Антон Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1811
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263 , С. 573 - МК (1811)