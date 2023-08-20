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Балябина Лидия Владимировна
Балябина Лидия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.1966
Пол
Женский
Отец
Балябин Владимир Васильевич
1939 г.р.
Мать
Балябина (Айдова) Галина Николаевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1966
Отец:
Балябин Владимир Васильевич
Мать:
Балябина Галина Николаевна
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