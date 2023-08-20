Балябина Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балябина Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1966

Отец: Балябин Владимир Васильевич

Мать: Балябина Галина Николаевна

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