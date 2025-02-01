Гмыря (Авророва) Наталья Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гмыря (Авророва) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авроров Сергей Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
г. Алма-Аты
Смерть
Неизвестно

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