Лисецкий Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисецкий Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисецкая Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Лисецкая (Мягкова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисецкий Виктор

Мать ребёнка: Лисецкая (Мягкова) Вера Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисецкая (Мягкова) Вера Семеновна

Смерть
Неизвестно

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