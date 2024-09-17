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Кашин Артемий Павлович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.03.1887

Дата смерти

19.06.1887

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887

Отец: Кашин Павел Иванович

Мать: Кашина Любовь Федоровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 11
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
01.04.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 11
Смерть
19.06.1887
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 26

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