Кашин Артемий Павлович
Место рождения
Дата рождения31.03.1887
Дата смерти19.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887
Отец: Кашин Павел Иванович
Мать: Кашина Любовь Федоровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 11
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.04.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 11
Смерть
19.06.1887
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 26