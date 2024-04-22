Протопопова (Козик) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1886
Отец: Козик Иван Федорович
Мать: Козик Гликерия Семеновна
Бракосочетание
12.?.1903
Рождение ребёнка
29.11.1907
Сын: Протопопов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
16.08.1910
Сын: Протопопов Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно