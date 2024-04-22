Протопопова (Козик) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Козик) Александра Ивановна

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

04.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1886

Отец: Козик Иван Федорович

Мать: Козик Гликерия Семеновна

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
12.?.1903

Муж: Протопопов Дмитрий Стефанович

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.11.1907

Сын: Протопопов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.08.1910

Сын: Протопопов Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Протопопов Дмитрий Стефанович

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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