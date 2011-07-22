Сытник Виталий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСытник Виталий Павлович

Сытник Виталий Павлович

avatar

Место рождения

Ставропольский край, Курской район,х. Графский

Дата рождения

01.03.1949

Дата смерти

22.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949

Отец: Сытник Павел

Мать: Сытник Анастасия Алексеевна

Ставропольский край, Курской район,х. Графский
Рождение ребёнка
12.12.1975

Сын: Сытник Павел Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.2011
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close