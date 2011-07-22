Сытник Виталий Павлович
Место рожденияСтавропольский край, Курской район,х. Графский
Дата рождения01.03.1949
Дата смерти22.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949
Отец: Сытник Павел
Ставропольский край, Курской район,х. Графский
Рождение ребёнка
12.12.1975
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2011
Россия, Ставропольский край, ст.Курская