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Наум Семёнов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1805 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: Анастасия Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михойлова

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
31 семья
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марфа Наумова

Мать ребёнка: Евдокия Михойлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Наумова

Мать ребёнка: Евдокия Михойлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
25 семья
Смерть
Неизвестно

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