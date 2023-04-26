Наум Семёнов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михойлова
Место жительства
1850
31 семья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марфа Наумова
Мать ребёнка: Евдокия Михойлова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Наумова
Мать ребёнка: Евдокия Михойлова
Место жительства
1858
25 семья
Смерть
Неизвестно