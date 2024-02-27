Бигунец (Бронникова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бигунец (Бронникова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1978

Отец: Бронников Николай Фёдорович

Мать: Бронникова (Сморкалова) Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бигунец Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
21.03.1996

Дочь: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.06.1997

Дочь: Кравченко (Бронникова) Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.10.2002

Дочь: Бигунец Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Бигунец Дмитрий Степанович

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