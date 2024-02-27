Бигунец (Бронникова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1996
Дочь: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.06.1997
Дочь: Кравченко (Бронникова) Анна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.10.2002
Дочь: Бигунец Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Бигунец Дмитрий Степанович