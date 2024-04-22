Тараканов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканов Василий Петрович

Место рождения

Конево, Софроновская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

31.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СТ
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Конево, Софроновская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова Елизавета Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова Елизавета Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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