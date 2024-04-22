Тараканов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения31.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913
Рождение ребёнка
30.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараканова Елизавета Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараканова Елизавета Кузьминична
Смерть
Неизвестно