Курки (Наппу) Ева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1828
Отец: Наппу Степан Андреевич
Бракосочетание
1849
Муж: Курки Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
11.09.1856
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Курки Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
16.03.1867
Сын: Курки Иван Иванович
Отец ребёнка: Курки Иван Моисеевич
Бракосочетание
05.06.1872
Рождение ребёнка
28.09.1872
Сын: Волайне Петр
Отец ребёнка: Волайне Аксель Петрович
Смерть
Неизвестно