Курки (Наппу) Ева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курки (Наппу) Ева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1828

Отец: Наппу Степан Андреевич

Мать: Наппу Магдалена Матвеевна

Бракосочетание
1849

Муж: Курки Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
11.09.1856

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Курки Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
16.03.1867

Сын: Курки Иван Иванович

Отец ребёнка: Курки Иван Моисеевич

Бракосочетание
05.06.1872

Муж: Волайне Аксель Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Волайне Петр

Отец ребёнка: Волайне Аксель Петрович

Смерть
Неизвестно
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