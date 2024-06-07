Дунаев Вячеслав Иванович 28.09.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дунаев Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1913

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913

Отец: Дунаев Иван Михайлович

Мать: Дунаева (Белянина) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева Валентина Николаевна

Смерть
1963

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