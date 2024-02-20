Слаута Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771
Сын: Слаута Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Сын: Слаута Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Сын: Слаута Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно