Слаута Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слаута Агриппина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Слаута Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771

Сын: Слаута Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Сын: Слаута Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Сын: Слаута Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787

Сын: Слаута Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Слаута Григорий Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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