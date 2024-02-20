Слаута Даниил Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1781
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марьяна Даниловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евгения Даниловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Параскева Даниловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1835
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука