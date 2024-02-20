Слаута Даниил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлаута Даниил Григорьевич

Слаута Даниил Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1781

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Слаута Григорий Васильевич

Мать: Слаута Агриппина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Слаута Роман Данилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марьяна Даниловна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евгения Даниловна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Сын: Слаута Аким Данилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Параскева Даниловна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1835
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close