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(Кириленко / Кириченко /) Анна Евсеевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

25.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1869

Отец: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Мать: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1869г.лист № 281,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3906
Крещение
26.07.1869
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/, ф - 0127-1012-3906, М/К 1869Г.ЛИСТ № 281,ЗАП.№ 46. | Восприемники: Крестьяне д.Саловонки : Иван Никитович Андык и Евгения Кондратьевна Губенкова
Смерть
Неизвестно
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