Кириленко/Кириченко/ Стефанида Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ Стефанида Ануфриевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
25.07.1869

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1869г.лист № 281,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3906
Бракосочетание
До 1869

Муж: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Рождение ребёнка
14.09.1871

Дочь: Евфимия Евсеньевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1871г.лист № 168,зап.№ 38, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114.
Смерть
Неизвестно
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