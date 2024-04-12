Завилейская (Захарова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1890 ст.
Бракосочетание
12.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.05.1912 ст.
Отец ребёнка: Завилейский Илья Александрович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно