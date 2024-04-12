Завилейская (Захарова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завилейская (Захарова) Александра Васильевна

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.04.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1890 ст.

Отец: Захаров Василий Логинович

Мать: Захарова Прасковья Никитична

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1910 ст.

Муж: Завилейский Илья Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.05.1912 ст.

Сын: Завилейский Борис Ильич

Отец ребёнка: Завилейский Илья Александрович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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