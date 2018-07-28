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Асмус Алексей Валериевич

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.08.1975

Дата смерти

28.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1975

Отец: Асмус Валерий Павлович

Мать: Асмус Мария Ивановна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мужуренко Светлана Васильевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.01.2002

Дочь: Гайдаренко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Мужуренко Светлана Васильевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
28.07.2018
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