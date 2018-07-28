Асмус Алексей Валериевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1975
Дата смерти28.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1975
Отец: Асмус Валерий Павлович
Мать: Асмус Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мужуренко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.2002
Дочь: Гайдаренко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Мужуренко Светлана Васильевна
Смерть
28.07.2018