Маслов Евгений Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1969
Отец: Маслов Геннадий
Мать: Маслова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1992
Сын: Маслов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Маслова (Захарова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.2005
Дочь: Маслова Альбина Евгеньевна
Мать ребёнка: Маслова (Захарова) Людмила Николаевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
2010