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Маслов Евгений Геннадьевич

Место рождения

Курчатов, город Курчатов, Курская область

Дата рождения

01.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1969

Отец: Маслов Геннадий

Мать: Маслова Екатерина

Курчатов, город Курчатов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Захарова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1992

Сын: Маслов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Маслова (Захарова) Людмила Николаевна

Курчатов, город Курчатов, Курская область
Рождение ребёнка
17.08.2005

Дочь: Маслова Альбина Евгеньевна

Мать ребёнка: Маслова (Захарова) Людмила Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
2010

Жена: Маслова (Захарова) Людмила Николаевна

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