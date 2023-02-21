Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти26.09.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1837
Сын: Аверий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1843
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
11.03.1846
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1865
Причина смерти: от старости