Екатерина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

26.09.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1837

Сын: Аверий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1843

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1846

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.09.1865
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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