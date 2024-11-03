Безносько (Скоробогатько) Мария Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безносько Андрей Авксентиевич
Бракосочетание
14.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.
Сын: Безносько Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Безносько Андрей Авксентиевич
Рождение ребёнка
06.08.1889 ст.
Сын: Безносько Степан Андреевич
Отец ребёнка: Безносько Андрей Авксентиевич
Смерть
После 1889