Безносько (Скоробогатько) Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносько (Скоробогатько) Мария Кондратьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Скоробогатько Кондратий Гаврилович

Мать: Скоробогатько Васса Никифоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносько Иван Андреевич

Отец ребёнка: Безносько Андрей Авксентиевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1876 ст.

Муж: Безносько Андрей Авксентиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.

Сын: Безносько Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Безносько Андрей Авксентиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1889 ст.

Сын: Безносько Степан Андреевич

Отец ребёнка: Безносько Андрей Авксентиевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1889
Покровское, Чернігівська область

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