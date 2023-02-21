Алеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1973
Дочь: Иванова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Алеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1975
Дочь: Раздуенкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Алеева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алеева Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно