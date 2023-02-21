Алеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1973

Дочь: Иванова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Алеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1975

Дочь: Раздуенкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Алеева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алеева Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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