Скоробогатько Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Скоробогатько Сидор Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Волосуха (Скоробогатько) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Скоробогатько Александра Андреевна
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Скоробогатько Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Скоробогатько Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич
Смерть
После 1768