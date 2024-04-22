Скоробогатько Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько Агриппина Петровна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Скоробогатько Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Волосуха (Скоробогатько) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Скоробогатько Александра Андреевна

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Скоробогатько Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Скоробогатько Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768

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