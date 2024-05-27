Первушина (Фоминых) ? Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Фоминых) ? Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Первушина) Апросинья Родионова

Отец ребёнка: Первушин Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Моисей Родионов

Отец ребёнка: Первушин Родион Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Родион Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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