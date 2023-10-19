Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Николаевич

Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

19.09.1819

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Николай Тихонович

Мать: Аграфена Петровна

Смерть
19.09.1819
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