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Горшкова (Коровина) Арина Александровна
Горшкова (Коровина) Арина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.?
Пол
Женский
Отец
Коровин Александр Сергеевич
Мать
Коровина (Ермакова) Елена Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.?
Отец:
Коровин Александр Сергеевич
Мать:
Коровина Елена Александровна
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