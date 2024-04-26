Носов Евгений Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1939
Дата смерти26.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939
Отец: Носов Семён Фёдорович
Мать: Носова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Антонина
Смерть
26.05.1991