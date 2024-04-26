Носов Евгений Семёнович 18.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носов Евгений Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1939

Дата смерти

26.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Между 1913 и 1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939

Отец: Носов Семён Фёдорович

Мать: Носова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Антонина

Смерть
26.05.1991

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