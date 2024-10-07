Гладкий Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладкий Вячеслав Николаевич

Гладкий Вячеслав Николаевич

Место рождения

Ангарск

Дата рождения

28.01.1982

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1982

Отец: Черников Владимир Петрович

Мать: Гладкий Тамара Николаевна

Бракосочетание
10.10.2014

Жена: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.04.2015

Сын: Гладкий Тимофей Вячеславович

Мать ребёнка: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.08.2017

Сын: Гладкий Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.04.2021

Сын: Гладкий Тихон Вячеславович

Мать ребёнка: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.