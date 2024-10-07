Гладкий Вячеслав Николаевич
Место рожденияАнгарск
Дата рождения28.01.1982
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1982
Бракосочетание
10.10.2014
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.04.2015
Сын: Гладкий Тимофей Вячеславович
Мать ребёнка: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна
Рождение ребёнка
17.08.2017
Сын: Гладкий Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна
Рождение ребёнка
30.04.2021
Сын: Гладкий Тихон Вячеславович
Мать ребёнка: Гладкий (Недбайло) Юлия Вячеславовна
Смерть
Неизвестно