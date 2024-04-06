Назима (Леоненко) Марина Ларионова
Место рожденияIl\'mivka, Horodnyans\'kyi district, Chernihivskaya gubernia Russia
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897
Рождение ребёнка
03.08.1899
Дочь: (Назима) Евдокия Аверьяновна
Отец ребёнка: Назима Авериан Фавстов
Смерть
Неизвестно