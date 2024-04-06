Назима (Леоненко) Марина Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назима (Леоненко) Марина Ларионова

Место рождения

Il\'mivka, Horodnyans\'kyi district, Chernihivskaya gubernia Russia

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Назима Авериан Фавстов

Рождение ребёнка
03.08.1899

Дочь: (Назима) Евдокия Аверьяновна

Отец ребёнка: Назима Авериан Фавстов

Смерть
Неизвестно

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