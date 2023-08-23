Фатьянова (Мирошкина) Агафья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова (Мирошкина) Агафья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирошкин Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1926

Сын: Фатьянов Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Фатьянов Ермолай Фëдорович

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Фатьянов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Фатьянов Ермолай Фëдорович

Рождение ребёнка
10.10.1942

Дочь: Костина Раиса Ермолаевна

Отец ребёнка: Фатьянов Ермолай Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Ермолай Фëдорович

Смерть
?.08.1971
Надежка, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
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