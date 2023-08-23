Фатьянова (Мирошкина) Агафья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирошкин Евдоким
Рождение ребёнка
24.10.1926
Сын: Фатьянов Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Фатьянов Ермолай Фëдорович
Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Фатьянов Ермолай Фëдорович
Рождение ребёнка
10.10.1942
Дочь: Костина Раиса Ермолаевна
Отец ребёнка: Фатьянов Ермолай Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1971
Надежка, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область