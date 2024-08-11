Пашнин Кирилл Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Пашнин Дмитрий Софронович
Мать: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пашнина Ефросинья Кирилловна
Мать ребёнка: Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пашнин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Акулина Фёдоровна
Пашнино 1-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1779
Пашнино 2-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область