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Пашнин Кирилл Дмитриевич

Место рождения

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Пашнин Дмитрий Софронович

Мать: Дарья Степановна

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашнин Яков Кириллович

Мать ребёнка: Акулина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пашнина Ефросинья Кирилловна

Мать ребёнка: Акулина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пашнин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Акулина Фёдоровна

Пашнино 1-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1779
Пашнино 2-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

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