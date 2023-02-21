Казанцев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.2011

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Марина

Воткинск
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