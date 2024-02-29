Тихонова (Асоскова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Асоскова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1845

Муж: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1857

Сын: Серебряков Давид Кузьмич

Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1859

Сын: Серебряков Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1862

Сын: Серебряков Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1862

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Феодосия Кузьминична

Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1867

Сын: Серебряков Севастьян Кузьмич

Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1869

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
04.04.1871

Муж: Тихонов Михаил Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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