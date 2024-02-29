Тихонова (Асоскова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1845
Рождение ребёнка
26.06.1857
Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович
Рождение ребёнка
05.05.1859
Сын: Серебряков Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович
Рождение ребёнка
07.06.1862
Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович
Рождение ребёнка
07.06.1862
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Феодосия Кузьминична
Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович
Рождение ребёнка
09.01.1867
Сын: Серебряков Севастьян Кузьмич
Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович
Рождение ребёнка
06.04.1869
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Серебряков Кузьма Акимович
Бракосочетание
04.04.1871
Смерть
Неизвестно