Летовальцева Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Елена Даниловна
Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1773
Сын: Летовальцев Василий Данилович
Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Летовальцев Гаврил Данилович
Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно