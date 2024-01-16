Летовальцева Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцева Ирина Максимовна

Летовальцева Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Елена Даниловна

Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1773

Сын: Летовальцев Василий Данилович

Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Летовальцев Гаврил Данилович

Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close