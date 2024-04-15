Ворониченко (Андрияшенкова) Юлиания Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворониченко (Андрияшенкова) Юлиания Митрофановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

31.12.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1868 ст.

Отец: Андрияш Митрофан Григорьевич

Мать: Андрияш Марина Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G99C?i=167&cc=3511744
Крещение
01.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Денисович Кукса
Бракосочетание
05.02.1889 ст.

Муж: Ворониченко Демид Давыдович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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