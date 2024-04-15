Ворониченко (Андрияшенкова) Юлиания Митрофановна
Место рождения
Дата рождения31.12.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1868 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G99C?i=167&cc=3511744
Крещение
01.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.02.1887 ст.
Федор Денисович Кукса
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно